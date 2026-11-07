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Dopo l'allenamento della mattina, il gruppo Inter si è ridato appuntamento ad Appiano Gentile domani per la colazione, prima degli ultimi dettagli in vista della gara contro il Como a San Siro alle 18. Queste le ultime sui nerazzurri da Matteo Barzaghi di Sky Sport:

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"L'Inter si è allenata questa mattina, i giocatori si ritroveranno qui domani mattina per la colazione prima della partita contro il Como. Inter che dovrà fare a meno ancora di Lautaro Martinez e Luis Henrique, ma ha recuperato Stones e Jones, che probabilmente saranno convocati, anche se la decisione sarà presa solo domani mattina".

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"Ci sono un paio di dubbi: Spence a destra è in vantaggio su Diouf, mentre a sinistra Dimarco lo è su Carlos Augusto. In mezzo, si giocano un posto Zielinski, Mkhitaryan e Sucic, con quest'ultimo avanti. In attacco, Thuram e Pio Esposito".

(Fonte: Sky Sport)