Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il difensore dell'Ospitaletto, Riccardo Nessi, è tornato sulla gara contro l'Inter. "È stata una gara molto combattuta, piena di duelli. Le parole del direttore sono state chiare ed esaustive e rispecchiano un sentimento di ingiustizia provato dalla società. Io però da calciatore mi concentro sugli errori che abbiamo commesso noi e che non ci hanno permesso di portare a casa i tre punti".