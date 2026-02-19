Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il difensore dell'Ospitaletto, Riccardo Nessi, è tornato sulla gara contro l'Inter. "È stata una gara molto combattuta, piena di duelli. Le parole del direttore sono state chiare ed esaustive e rispecchiano un sentimento di ingiustizia provato dalla società. Io però da calciatore mi concentro sugli errori che abbiamo commesso noi e che non ci hanno permesso di portare a casa i tre punti".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 Ospitaletto, Nessi: “Le polemiche contro l’Inter? Musso ha detto tutto. Io da calciatore…”
inter under 23
Ospitaletto, Nessi: “Le polemiche contro l’Inter? Musso ha detto tutto. Io da calciatore…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il difensore dell'Ospitaletto, Riccardo Nessi, è tornato sulla gara contro l'Inter
Sul piano tecnico cosa non ha funzionato?—
“L’Inter è una squadra di grande qualità e in alcuni frangenti ci ha messo in difficoltà, soprattutto sugli esterni. Non siamo riusciti a gestire alcune situazioni che hanno portato ai due gol. In fase offensiva invece abbiamo fatto una buona partita, segnando due reti e creando altre occasioni importanti”.
(TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA