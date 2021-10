Caos Lazio, furia Lotito in vista della partita con l’Inter: le parole nello spogliatoio

Il presidente della Lazio ha chiesto alla squadra una reazione immediata dopo la partita con il Bologna: congelati i rinnovi

Nel mirino c'è la delicata sfida con l'Inter e con l'ex tecnico Simone Inzaghi. Una sfida che per Lotito vale naturalmente moltissimo. Secondo il quotidiano sportivo Lotito avrebbe quindi scosso la squadra proprio in vista di Lazio-Inter pretendendo una mentalità diversa, il massimo impegno e coinvolgimento nel progetto di Sarri. "Bisogna superare i limiti e assurgere alla grandezza ambita dalla società. Non c’è scelta", scrive il Corriere dello Sport a proposito di ciò che il presidente della Lazio si aspetta. E nell'attesa di vedere una reazione da grande squadra, Lotito mette in stand by i rinnovi rimasti in ballo (in scadenza nel 2022 restano Luiz Felipe, Marusic, Strakosha, Patric e Reina).