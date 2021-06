Di Marzio: “L’Atletico tratta De Paul, ma Inter e Milan possono inserirsi”

Il giornalista di Sky Sport, esperto di mercato, ha parlato del futuro del numero 10 dell'Udinese seguito anche dall'Inter.

Sirene dall’Italia e dall’estero per Rodrigo De Paul, capitano e trascinatore dell’Udinese nella passata stagione. In Serie A lo seguono soprattutto Inter, Milan e Napoli mentre all’estero è sempre più forte l’interesse dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, campione di Spagna in carica. L’Udinese non è disposta a fare sconti e chiede 40 milioni di euro circa. Del futuro di De Paul ha parlato così Gianluca Di Marzio, tra Serie A ed estero.