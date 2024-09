«Sto pensando a diverse soluzioni. Abbiamo un'infermeria affollata, diversi elementi con piccoli problemi, ed è è necessario valutare chi sta meglio e metterlo poi nella condizione di campo migliore. Poi c'è l'avversario, e va considerato come il Milan tiene il campo e gioca il pallone per effettuare questa o quella scelta. Cercherò di giocare con l'undici migliore e solo dopo potrò pensare di impostare una squadra per quelle che sono le peculiarità dell'avversario. Penso che il Milan proseguirà nel solco tattico che ha dato soddisfazione nel derby perché è un principio che vale fuori dal campo ancora prima che in campo. Il suo tecnico ha dimostrato coraggio e non mi aspetto grandi cambiamenti», ha aggiunto sui rossoneri.