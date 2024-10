Al Milan, tanto per corroborare la sua teoria, è arrivato Alvaro Morata, capitano della Spagna campione d’Europa.

«Morata è un grande acquisto, un attaccante che sa far gol, ma che i compagni devono mettere nelle condizioni di poter far male. Lui il suo contributo lo dà sempre perché svaria per tutto il fronte offensivo e apre gli spazi. Uno così fa sempre comodo e può risolvere tanti problemi».