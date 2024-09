La Juventusospita a Torino la Romae prova a rilanciare la sfida all'Inter che è prima in classifica, insieme ai Granata, a 7 punti proprio in attesa della gara dei bianconeri contro i giallorossi. Se vincesse, la formazione di Thiago Motta chiuderebbe a punteggio pieno le prime tre giornate del campionato che si ferma per la pausa Nazionali. Dall'altro lato la formazione di De Rossi che deve trovare punti preziosi: ne ha totalizzati uno in tre partite.