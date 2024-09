"La Juve è una squadra importante, un mercato di livello, potente anche quello del Napoli per nomi, cifra tecnica, soldi spesi. La Juve è competitiva, vincerà? Sono ancora convinto che l'Inter, e la dimostrazione è stata con l'Atalanta, è più forte di tutti ma non sempre vince chi è più forte. Veniamo da tre campionati dove non c'è mai stato un bis, chi ha vinto l'anno prima non ha vinto l'anno dopo e magari succede anche stavolta. Vedo l'Inter davanti, poi Napoli di Conte e Juve lì. Dietro ma ci sono"