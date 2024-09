Il Toro in testa alla classifica che effetto le fa?

«Chiaro che bisogna fargli i complimenti. Conosco bene Vanoli perché l’ho avuto nelle nazionali giovanili ed era un grande tecnico già allora. Ha fatto un bel percorso in Serie B e quando mi allenava pensavo che sicuramente sarebbe arrivato in alto. Spero che il Toro ovviamente non rimanga tutto l’anno in testa».