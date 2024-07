Sulla Juve

"Mi ha stupito che la Juventus, la prima operazione che ha fatto, è il portiere. Mi ha stupito perché Szczęsny è ancora in grado di fare due anni ai suoi livelli, questo cambio repentino e definitivo mi ha stupito, perché il polacco non viene da una stagione negativa. Mi auguro soltanto che Di Gregorio riesca subito a inserirsi nel tessuto juventino. Per fortuna c'è Perin. E' una situazione strana, particolare".