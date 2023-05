L’ex Napoli Sosa: “Inter? Rosa più forte, ma non verrà con i titolari. Spalletti…”

Le parole dell'ex attaccante argentino a proposito dell'impegno di campionato di oggi tra azzurri e nerazzurri

L'ex azzurro Roberto 'El Pampa' Sosa è intervenuto ai microfoni di Vikonos RadioTV: "La situazione Spalletti? Mi ricorda molto quella di Cavani: ogni giorno la gente mi fermava per strada e mi chiedeva: 'resta?'. Io dico che Napoli è una piazza molto bella, esigente, che ti chiede il 100% e sappiamo quanto in questa città il calcio sia importante. La passione dei napoletani è nota, anche in una situazione come questa che non si può controllare. I

l destino è nelle mani di Spalletti e De Laurentiis e va al di là del contratto. Dalle sue parole deduco che forse il mister ha bisogno di tempo per analizzare se è in grado di dare il massimo al Napoli ed io, per questo, lo applaudo. Mai vorrei avere un impiegato che non dà il 100%, lui secondo me si pone questa domanda: sono in grado di farlo, di dare il massimo per questa gente? Lasciare da vincitore o invece provare l'assalto alla Champions? Molto difficile rispondre a questa domanda. Personalmente non lascerei mai questo posto".

Sull'Inter: "Ho qualche dubbio sull’Inter, che gioca la finale di Coppa Italia, i nerazzurri affronteranno anche il City in finale di Champions e mi sembra che invece la gara con la Fiorentina sia quella che può darti più chances di vincere un altro trofeo. Secondo me l’Inter non verrà a Napoli con tutti i titolari, anche se la rosa nerazzurra è la più forte insieme a quella della Juventus. Il Napoli farà una grande partita".