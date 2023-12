Parolo: “Juve, Lukaku avrebbe spostato gli equilibri. Vlahovic non è in grado di…”

"L'attacco della Juventus potenzialmente è il più forte e completo in Serie A ma Vlahovic sta rendendo meno del previsto. Sta mancando di leadership, se vuoi diventare capocannoniere devi tirare il rigore, averlo dato a Chiesa è un segno di debolezza così come lo è quando esulti così polemico contro l'Inter. Sembra subire troppo la pressione, non sa gestirla. Non è un caso che la Juve voleva prendere Lukaku, lui è uno che sposta gli equilibri"