Colpani, test a San Siro con il Milan: Inter osserva. “Palladino gli ha detto…”

Test a San Siro contro il Milan per Andrea Colpani, gioiello di casa Monza. Anche l’Inter osserva con attenzione la crescita del giovane centrocampista italiano in chiave mercato. Come riportato da Sky Sport, l’allenatore Palladino è molto soddisfatto di lui, ma in settimana gli ha detto che si aspetta ancora di più. Sia in partita che in allenamento, in campo e fuori, dove Colpani è molto attento a ogni particolare, dall’alimentazione al riposo. Sono già 6 i gol in campionato del classe 1999.