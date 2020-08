Spalletti torna in panchina? L’offerta la svela…Immobile: “So che lo stava cercando…”

Ancora un anno di contratto con l’Inter a 4,5 milioni di euro netti. Luciano Spalletti, per il momento, non ha ancora trovato una panchina per la prossima stagione. Ma un’offerta, il tecnico italiano l’aveva. Ed era un’offerta importante, forse sfumata vista l’evoluzione della situazione del Newcastle.

A svelare l’offerta è stato Ciro Immobile, intervistato dal Corriere dello Sport.

“Nel periodo in cui si parlava del possibile acquisto del Newcastle da parte del fondo dello sceicco (Mohammed bin Salman, nda) hanno chiamato il mio agente, Alessandro Moggi. Poi la Premier non ha fatto passare quella proposta, o il fondo si è ritirato, non ricordo bene. So che stavano cercando anche un tecnico italiano, Allegri o Spalletti”, ha confidato Immobile.