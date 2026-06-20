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fcinter1908 nazionali Almiron nella storia: è il primo espulso per aver parlato coprendosi la bocca

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Almiron nella storia: è il primo espulso per aver parlato coprendosi la bocca

Almiron nella storia: è il primo espulso per aver parlato coprendosi la bocca - immagine 1
Il paraguaiano Miguel Almiron è diventato il primo giocatore espulso per aver parlato coprendosi la bocca durante un alterco
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Almiron nella storia: è il primo espulso per aver parlato coprendosi la bocca - immagine 1
Getty Images

Il paraguaiano Miguel Almiron è diventato il primo giocatore espulso per aver parlato coprendosi la bocca durante un alterco con un avversario turco, una nuova regola introdotta in occasione dei Mondiali 2026 per contrastare gli insulti razzisti. È accaduto durante il match Turchia-Paraguay.

Almiron nella storia: è il primo espulso per aver parlato coprendosi la bocca - immagine 1
Getty Images

Nel dettaglio, Almiron si è rivolto al turco Muldur coprendosi la bocca con la mano. I turchi hanno immediatamente protestato con l'arbitro, che è stato richiamato dal Var. L'arbitro Ivan Barton, dopo aver visionato le immagini al monitor, ha estratto un cartellino rosso diretto nei confronti di Almiron, lasciando i paraguaiani, in vantaggio per 1 a 0, in 10 contro 11 nei minuti di recupero del primo tempo.

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