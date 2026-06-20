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fcinter1908 nazionali GdS / Mondiali, Lautaro molto deluso dopo l’esordio: “Se andasse in panchina…”

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GdS / Mondiali, Lautaro molto deluso dopo l’esordio: “Se andasse in panchina…”

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Il quotidiano racconta il feeling speciale tra Messi e il Toro, svelando lo stato d'animo del capitano dell'Inter
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Tutti per Leo. L’Argentina si schiera compatta accanto a Messi, subito trascinatore con una tripletta decisiva nella gara d’esordio contro l’Algeria.

La Gazzetta dello Sport racconta il rapporto speciale tra la Pulga e il compagno di reparto e capitano dell’Inter Lautaro Martinez:

“Lo stesso Lautaro Martinez è entrato presto nelle grazie di Messi. La differenza di età, 10 anni, è stata annullata in fretta attraverso il feeling caratteriale e tecnico”.

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Dal profilo Instagram di Lautaro Martinez

Il quotidiano riprende una vecchia frase di Messi proprio sul Toro.

“‘Mi ricorda molto Luis Suarez’ sentenziò una volta Leo. Era un’investitura: Suarez a Barcellona era un fenomenale centravanti e un altro dei fedelissimi, pur essendo uruguayano”.

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Getty Images

La Rosea rivela che Lautaro era molto deluso dopo il brutto esordio contro l’Algeria e spera in una conferma da titolare:

“Adesso spera che Scaloni gli dia un’altra possibilità, lunedì contro l’Austria […]. Ieri si è allenato a mille, spesso a contatto con Julian Alvarez, concorrente leale: se anche andasse in panchina, accetterebbe di buon grado la decisione”.

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