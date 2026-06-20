La Gazzetta dello Sport racconta il rapporto speciale tra la Pulga e il compagno di reparto e capitano dell’Inter Lautaro Martinez:

“Lo stesso Lautaro Martinez è entrato presto nelle grazie di Messi. La differenza di età, 10 anni, è stata annullata in fretta attraverso il feeling caratteriale e tecnico”.

“‘Mi ricorda molto Luis Suarez’ sentenziò una volta Leo. Era un’investitura: Suarez a Barcellona era un fenomenale centravanti e un altro dei fedelissimi, pur essendo uruguayano”.