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GdS / Mondiali, Lautaro molto deluso dopo l’esordio: “Se andasse in panchina…”
Tutti per Leo. L’Argentina si schiera compatta accanto a Messi, subito trascinatore con una tripletta decisiva nella gara d’esordio contro l’Algeria.
La Gazzetta dello Sport racconta il rapporto speciale tra la Pulga e il compagno di reparto e capitano dell’Inter Lautaro Martinez:
“Lo stesso Lautaro Martinez è entrato presto nelle grazie di Messi. La differenza di età, 10 anni, è stata annullata in fretta attraverso il feeling caratteriale e tecnico”.
Il quotidiano riprende una vecchia frase di Messi proprio sul Toro.
“‘Mi ricorda molto Luis Suarez’ sentenziò una volta Leo. Era un’investitura: Suarez a Barcellona era un fenomenale centravanti e un altro dei fedelissimi, pur essendo uruguayano”.
La Rosea rivela che Lautaro era molto deluso dopo il brutto esordio contro l’Algeria e spera in una conferma da titolare:
“Adesso spera che Scaloni gli dia un’altra possibilità, lunedì contro l’Austria […]. Ieri si è allenato a mille, spesso a contatto con Julian Alvarez, concorrente leale: se anche andasse in panchina, accetterebbe di buon grado la decisione”.
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