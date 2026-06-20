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fcinter1908 nazionali Mondiali 2026, stasera Germania-Costa d’Avorio: gioca Bonny? Ecco dove vederla in TV e streaming

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Mondiali 2026, stasera Germania-Costa d’Avorio: gioca Bonny? Ecco dove vederla in TV e streaming

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Stasera uno dei match più interessanti della seconda giornata dei Mondiali: la Germania sfida la Costa d'Avorio di Bonny
Matteo Pifferi Redattore 

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La Germania torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 20 giugno, la Nazionale tedesca sfida la Costa d'Avorio - in diretta tv e streaming - nella seconda gironata del girone F. La Germania è reduce dalla netta vittoria contro Curacao all'esordio, battuto 7-1, mentre la Costa d'Avorio ha superato l'Ecuador 1-0.

Germania-Costa d'Avorio, orario e probabili formazioni

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La sfida tra Germania e Costa d'Avorio è in programma oggi, sabato 20 giugno, alle ore 22. Non è da escludere l'esordio dal 1' di Bonny, dopo essere entrato nel secondo tempo nella prima giornata contro l'Ecuador.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct. Tuchel

Costa d'Avorio (4-4-2): Y. Fofana, Doué, Singo, Ndicka, Konan; Diallo, Kessié, S. Fofana, Diomandé; Pepé; Bonny. Ct. Faé

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Germania-Costa d'Avorio, dove vederla in tv

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Germania-Costa d'Avorio sarà visibile su Dazn, che trasmetterà tutte le partite del torneo, ma anche in chiaro sui canali Rai. La sfida sarà visibile anche in streaming sull'app e la piattaforma web di Dazn e su Rai Play.

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