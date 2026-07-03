Nella notte tra venerdì e sabato, l'Argentina affronterà Capo Verde nei sedicesimi di finale dei Mondiali. Con la rosa quasi al completo, Lionel Scaloni ha ancora un punto interrogativo sull'undici da mandare in campo: chi affiancherà Lionel Messi in attacco, Lautaro Martinez o Julián Álvarez?
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fcinter1908 nazionali Argentina-Capo Verde, un solo dubbio per Scaloni: Lautaro o Alvarez? Al momento…
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Argentina-Capo Verde, un solo dubbio per Scaloni: Lautaro o Alvarez? Al momento…
Nella notte tra venerdì e sabato, l'Argentina affronterà Capo Verde nei sedicesimi di finale. Un solo dubbio per Scaloni
Secondo quanto riportano diversi media argentini, il c.t. prenderà una decisione solo dopo l'ultimo allenamento, ma tutto lascia intendere che il capitano dell'Inter sia leggermente in vantaggio. Il Toro sta vivendo uno dei suoi momenti migliori dall'inizio del torneo e ha finalmente trovato il gol contro la Giordania.
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