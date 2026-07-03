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fcinter1908 nazionali UFFICIALE – Nagelsmann non è più il ct della Germania. Contatti con Klopp

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UFFICIALE – Nagelsmann non è più il ct della Germania. Contatti con Klopp

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La federazione teutonica, dopo il recente fallimento al Mondiale, ha deciso di cambiare la guida tecnica della Nazionale
Fabio Alampi Redattore 

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Il recente fallimento al Mondiale, culminato con l'eliminazione ai sedicesimi di finale per mano del Paraguay, ha convinto la Federcalcio della Germania a cambiare. A pagare per tutti è Julian Nagelsmann, che non sarà più il commissario tecnico della Nazionale teutonica. Insieme a lui salutano anche i suoi due assistenti Benjamin Glück e Benjamin Hübner.

L'ex allenatore del Bayern Monaco si è congedato così: "Ho pensato molto negli ultimi giorni e ho mi sono confrontato con i confidenti nel mio ambiente personale e nella federazione. La decisione è stata tutt'altro che facile per me. Il mio obiettivo finale è sempre stato il successo della squadra. Merita la possibilità di un nuovo inizio senza ostacoli dopo una delusione così amara. Vorrei ringraziare il mio staff tecnico, lo staff e tutte le persone della federazione che ci hanno sostenuto, soprattutto con i giocatori con cui ho potuto lavorare con fiducia".

Al suo posto, la DFB ha comunicato di aver già iniziato i primi colloqui con Jurgen Klopp, pronto a prendere la guida della Germania.

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