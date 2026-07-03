"La Croazia e' stata derubata. L'arbitro ha sbagliato ad annullare il gol del 2-2 per fuorigioco. Volevano che Cristiano Ronaldo vincesse, e ora c'e' Portogallo-Spagna..:".
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fcinter1908 nazionali Ibrahimovic durissimo: “Croazia derubata. Volevano Portogallo-Spagna”
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Ibrahimovic durissimo: “Croazia derubata. Volevano Portogallo-Spagna”
Zlatan Ibrahmovic, commentatore del Mondiale per Fox News, non usa giri di parole. L'ex Milan, attuale dirigente rossonero, tifava Croazia
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Zlatan Ibrahmovic, commentatore del Mondiale per Fox News, non usa giri di parole. L'ex Milan, attuale dirigente rossonero, aveva dichiarato di tifare Croazia al Mondiale prima del fischio di inizio del torneo. Dopo la scomnfitta ai sedicesimi col Portogallo, dallo studio della tv Usa ha contestato la scelta fatta con l'aiuto del microchip, che ha rilevato un tocco di Matanovic in base al quale e' stato decretato l'off side per l'annullamento del pari croato.
"Il 20 della Croazia non tocca il pallone - ha detto Ibra -, la traiettoria non cambia: e' il portoghese Veiga a sfiorarla.Il Mondiale non e' un esperimento scientifico".
(ANSA)
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