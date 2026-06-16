Il giorno del debutto al Mondiale 2026 dei campioni del mondo in carica è arrivato: nella notte l'Argentina affronterà l'Algeria. Il ct Scaloni sembra aver risolto il grande dubbio della vigilia: chi giocherà al fianco di Messi? Secondo le ultime indiscrezioni, Lautaro Martinez avrebbe vinto il ballottaggio con Julian Alvarez, ed è pronto a scendere in campo da titolare.

Così scrive Tuttosport: "Per quanto riguarda l'undici del debutto, le ultime prove sembrano aver consegnato a Scaloni una nuova certezza: Lautaro Martínez. Il centravanti dell'Inter è in grande condizione e appare favorito su Julián Álvarez per guidare l'attacco argentino. Il Toro ha lasciato ottime sensazioni nelle amichevoli, trovando il gol contro l'Honduras e confermando uno stato di forma che dovrebbe spingerlo verso una maglia da titolare accanto a Messi".