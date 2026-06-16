Stanotte debutta l’Argentina: Alvarez recupera ma gioca Lautaro

Scaloni ha recuperato il calciatore dell'Atletico, ma il capitano dell'Inter è in vantaggio nelle gerarchie e giocherà accanto a Messi

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 giugno 2026 (modifica il 16 giugno 2026 | 13:05)

Julian Alvarez sta meglio e potrebbe essere a disposizione per la gara di esordio ai Mondiali dell'Argentina contro l'Algeria. Lo ha detto Scaloni alla vigilia. Ma il ct ha già deciso, accanto a Messi da titolare giocherà Lautaro Martinez. La gara si gioca quando questa notte in Italia scoccheranno le tre e anche se c'è ancora qualche dubbio sull'undici che il ct schiererà dal primo minuto, sembra certissima la scelta sul capitano nerazzurro.

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"Lionel Messi sarà affiancato da Lautaro Martínez . L'attaccante dell'Inter è in ottima forma dopo la stagione che ha portato alla conquista dello scudetto, mentre il suo rivale Julián Álvarez ha saltato le recenti amichevoli a causa di un infortunio alla caviglia, ma si è ora ripreso. Gli verrà dato spazio nella partita se ci sarà la possibilità", ha scritto TycSport sulla formazione probabile.

Dibu Martinez, che è in odore di Juventus dopo essere stato a gennaio vicino all'Inter, era arrivato in ritiro con una frattura all'anulare della mano destra ma sarà comunque titolare perché ha recuperato. Per la prima gara Scaloni perde Tagliafico che si è fatto male al polpaccio sinistro nell'amichevole contro l'Honduras. Il giocatore del Lione proverà a rientrare per la seconda gara del girone e al suo posto dovrebbe giocare Medina.

Questa la formazione proposta da TycSport con i dubbi di Scaloni:

Martinez; Molina (o Montiel), Romero, Otamendi (o L. Martinez), Lisandro Martinez (o Medina); De Paul, Fernandez, Mac Allister, Almada; Messi, Lautaro.

(Fonte: TycSport)