Il sito sportivo ha analizzato il pari degli Oranje contro il Giappone e si è soffermato in particolar modo sul giocatore nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 giugno 2026 (modifica il 16 giugno 2026 | 14:16)

Enzo Palladini, giornalista di SportMediaset, ha analizzato nelle scorse ore il 2 a 2 dell'Olanda di Koeman contro il Giappone. E si è soffermato in particolar modo su come è stato costretto a giocare Denzel Dumfries, calciatore dell'Inter fino al pagamento della clausola di riscatto di 20 mln da parte del Real Madrid già preannunciata al club nerazzurro.

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Lui tace ancora sul suo passaggio alle merengues dicendo di essere molto concentrato sulla sua avventura mondiale. Dell'esordio nella prima gara dei gironi di qualificazione il sito sportivo parla in questi termini: "Vedere Denzel Dumfries che passeggia su e giù a cavallo della linea di centrocampo mette una certa tristezza. Farlo giocare da esterno basso in una difesa e quattro è come non farlo giocare. Un giocatore cosi può esprimere il meglio di sé stesso quando può sprigionare i cavalli della sua potenza".

E si legge ancora: "Per riuscirci, deve ovviamente avere una protezione alle spalle. Ma nella mentalità olandese tutto questo non è previsto. Cosi l'ormai ex interista ha dovuto provare a pensare come un difensore (attività che non gli è mai andata a genio) rinunciando a seguire quell'istinto che l'ha portato nell'Inter a segnare gol decisivi. La beffa è che il tiro che frutta l'1-1 del Giappone gli passa in mezzo alle gambe. L'impressione è che i compagni di Nazionale non nutrano in Dumfries la stessa fiducia espressa da quelli dell'Inter. Chissà come sarà al Real Madrid".

(Fonte: SM)