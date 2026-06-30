I siti sportivi argentini parlano della forza di Messi e dell'aiuto che gli serve da parte degli altri attaccanti della rosa

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 19:02)

Comincerà sabato 4 luglio la fase ad eliminazione diretta dei Mondiali per l'Argentina che affronterà Capo Verde. I media argentini puntano gli occhi sull'attacco di Scaloni che, nonostante la Nazionale sia passata come prima nel girone con tre vittorie su tre, ha messo in evidenza un dettaglio che preoccupa in vista della fase ad eliminazione diretta.

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"Lionel Messi è l'unico giocatore ad aver segnato su azione. Tripletta contro l'Algeria e doppietta contro l'Austria, mentre il suo unico gol su calcio piazzato è arrivato su punizione contro la Giordania. Gli altri due gol dell'Argentina ai Mondiali sono arrivati ​​da calci piazzati. Uno è stato un magnifico calcio di punizione di Giovani Lo Celso, l'altro un rigore di Lautaro Martinez, entrambi contro la Giordania", si legge in Argentina.

Un dato che metterebbe in luce "la scarsa efficacia degli attaccanti argentini" perché nessuno di loro è riuscito a segnare su azione pur avendo azioni nitide e nonostante la Nazionale sia "la squadra che per statistica riesce a controllare meglio di tutte il pallone".

"Lautaro Martinez - scrivono i siti argentini - ha avuto qualche occasione a tu per tu con il portiere e un tiro dalla lunga distanza, ma la sua precisione è stata scarsa, oppure il portiere avversario ha compiuto una parata eccezionale. Julian Álvarez ha contribuito ben poco nella fase a gironi, mentre Thiago Almada ha giocato più da regista, pur non avendo avuto fortuna quando ha provato a concludere dalla distanza".

Capo Verde è una sorpresa in questo Mondiale e questa partita - spiegano ancora in Argentina - sarà un'opportunità per gli attaccanti della nazionale argentina "di mettersi in mostra e dimostrare che non tutto dipende sempre da Messi. È già successo ai Mondiali del 2022. Quando le cose si complicavano per l'Albiceleste e Messi non riusciva a trovare la via del gol, Álvarez, Mac Allister o Di María riuscivano a sbloccare la partita. È iniziata la fase decisiva dei Mondiali del 2026 e la Nazionale ha ancora una volta bisogno del contributo di tutti i suoi giocatori per mantenere vivo il sogno di conquistare la quarta stella".

(Fonte: nuevarioja.com.ar)