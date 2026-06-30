«È una delusione, ovviamente. Uscire ai rigori è dura e una vera batosta. Non ci sono parole per descriverlo. Siamo arrivati qui con il giusto atteggiamento e oggi ce l'avevamo. Tornare a casa ai rigori di nuovo è una cosa che dobbiamo metabolizzare. I ragazzi sono devastati nello spogliatoio. È doloroso, non so come dirlo in altro modo». Così Denzel Dumfries ha commentato l'eliminazione dell'Olanda dal Mondiale maturata ai rigori nella partita dei sedicesimi contro il Marocco.

«La delusione è enome - ha aggiunto il calciatore - poco prima le cose stavano andando per il verso giusto, un minuto dopo no. Anche chi ha battuto i rigori si è superato, ma ci è toccato il destino peggiore, è doloroso. Abbiamo fatto il possibile, ma se vieni eliminato così ovviamente la colpa è solo nostra. Abbiamo cercato di tenere le linee più vicine e abbiamo giocato comunque con tre attaccante per mantenere la pressione in fase offensiva. Siamo molto amareggiati e torniamo a casa molto delusi».