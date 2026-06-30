Francia, Thuram out con la Svezia. Deschamps: “Non ci sarà ma nulla di grave”

Il ct della Francia nelle scorse ore ha parlato alla vigilia della sfida dei sedicesimi dei Mondiali e ha confermato che Marcus non sarà a disposizione

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 16:46)

Questa sera, quando in Italia saranno le 23, la Francia giocherà i sedicesimi della Coppa del Mondo contro la Svezia. Non ci sarà Marcus Thuram, fermato da un infortunio. Il giocatore dell'Inter non è riuscito a trovare spazio finora, se non una mangiata di minuti contro l'Iraq. Tanta abbondanza in attacco e quindi poco tempo a disposizione dell'interista per mettersi in mostra. Ora l'infortunio che lo ha fermato complica le cose.

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L'assenza di Thuram nella prossima partita della Nazionale è stata in pratica una decisione presa per motivi di precauzione. Nella conferenza stampa pre-partita, Didier Deschamps ha confermato l'assenza del giocatore nerazzurro. «Per Marcus - ha detto il ct della Francia - non è nulla di grave, si tratta di un problema muscolare. Per N'Golo Kanté, invece, non è un problema muscolare, ma ha comunque un fastidio, e la sua presenza in campo resta n dubbio»