L'Argentina chiuderà la fase a gironi dei Mondiali sabato (ore 4 italiane) a Dallas contro la Giordania. L'Albiceleste è già qualificata come prima del girone, così Lionel Scaloni darà spazio a chi non ha giocato o ha giocato poco nelle prime due partite. Nella conferenza stampa di venerdì, ha confermato che Lionel Messi partirà dalla panchina, un indizio sul modulo che sarà composto da due punte, da Julián Álvarez e Lautaro Martínez.