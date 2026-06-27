L'Argentina chiuderà la fase a gironi dei Mondiali sabato (ore 4 italiane) a Dallas contro la Giordania. L'Albiceleste è già qualificata come prima del girone, così Lionel Scaloni darà spazio a chi non ha giocato o ha giocato poco nelle prime due partite. Nella conferenza stampa di venerdì, ha confermato che Lionel Messi partirà dalla panchina, un indizio sul modulo che sarà composto da due punte, da Julián Álvarez e Lautaro Martínez.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 nazionali Argentina, Scaloni cambia e opta per l’attacco pesante: Lautaro e Julian Alvarez dal 1′
nazionali
Argentina, Scaloni cambia e opta per l’attacco pesante: Lautaro e Julian Alvarez dal 1′
Il Toro e il Ragno formeranno la coppia d'attacco dell'Albiceleste che stasera giocherà contro la Giordania
Il c.t. ha più volte affermato che far giocare i due attaccanti insieme non era la sua opzione preferita, ma davanti a una partita che ha poco significato, Scaloni vuole sperimentare. Inoltre, Nico Paz dovrebbe partire dal 1' dopo essere stato provato in allenamento, e Giuliano Simeone potrebbe partire titolare.
(TycSports)
© RIPRODUZIONE RISERVATA