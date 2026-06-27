FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 nazionali Mondiali, stasera Croazia-Ghana: gioca Sucic? Ecco dove vederla in TV e streaming

nazionali

Mondiali, stasera Croazia-Ghana: gioca Sucic? Ecco dove vederla in TV e streaming

Mondiali, stasera Croazia-Ghana: gioca Sucic? Ecco dove vederla in TV e streaming - immagine 1
La Croazia torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 27 giugno, la Nazionale balcanica affronta il Ghana
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La Croazia torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 27 giugno, la Nazionale balcanica affronta il Ghana - in diretta tv e streaming - nella terza giornata della fase a gironi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La Croazia è stata battuta dall'Inghilterra per 4-2 all'esordio, mentre ha sconfitto Panama 1-0 nella seconda giornata. Anche il Ghana ha battuto con lo stesso risultato Panama, per poi pareggiare 0-0 con l'Inghilterra.

Mondiali, stasera Croazia-Ghana: gioca Sucic? Ecco dove vederla in TV e streaming- immagine 2
Getty

Croazia-Ghana, orario e probabili formazioni

—  

La sfida tra Croazia e Ghana è in programma oggi, sabato 27 giugno, alle ore 23. Petar Sucic dovrebbe partire dalla panchina. Ecco le probabili scelte dei due CT.

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Kovacic, Modric; Marco Pasalic, Baturina, Perisic; Musa. Ct. Dalic.

Ghana (4-3-3): Asare; Adjetey, Opoku, Mensah, Sibo; Yirenkyi, Sulemana, Senaya; Ayew, Williams, Semenyo. Ct. Queiroz

Mondiali, stasera Croazia-Ghana: gioca Sucic? Ecco dove vederla in TV e streaming- immagine 3
Getty Images

Croazia-Ghana, dove vederla in tv

—  

Croazia-Ghana sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Leggi anche
Nazionale, Malagò: “Penso che arriverà prima il direttore tecnico, poi il ct”
Mondiale 2026, Norvegia-Francia 1-4: tripletta di Dembele, chiude i conti Doue

© RIPRODUZIONE RISERVATA