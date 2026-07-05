Il quotidiano critica il percorso degli attaccanti di Inter e Atletico ai Mondiali con il numero 10 assoluto protagonista finora

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 05:02)

Capo Verde ha fatto prendere uno spavento all'Argentina. La Nazionale di Scaloni ha battuto solo ai supplementari, con un autogol, la rivale dei sedicesimi e gli occhi dei media sono puntati in particolare sull'attacco e su Messi che sta letteralmente trascinando i suoi compagni.

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AS parla dell'ultima prestazione dell'Albiceleste che a Miami ha sofferto più del previsto. "Un panico che nessuno può cancellare da questa Nazionale che sembrava avere davanti a sé vita facile dopo le prime tre partite del Mondiale. Tanti i dubbi suscitati dalla prestazione con Capo Verde. Messi è ancora a livello tale da poter decidere le partite. Ma questa cosa non potrà essere valida per sempre e dovrà emergere anche qualcun altro per dare una mano al 10 e a quello che sta dimostrando", scrive AS.

"Finora - aggiunge il noto quotidiano - sono 11 i gol in 4 gare ai Mondiali e sette gol sono di Messi. Poi uno ciascuno per Lisandro, Cuti Romero, Nico Gonzalez e De Paul e questo vuol dire che né Lautaro Martinez e né Julian Alvarez si sono fatti avanti per aiutare l'ex giocatore del Barça sul quale ricade l'intero peso offensivo dell'attacco dell'Argentina. Punto".

Potrebbe non fare differenza ricordare ad AS che in realtà Lautaro un gol, su rigore, nella gara vinta contro la Giordania lo ha fatto. Ma la critica è rivolta proprio al capitano dell'Inter e al giocatot dell'Atletic: "I due giocatori che avrebbero dovuto essere le alternative al numero 10 sono fuori posto e fuori posizione. Non sono né presenti né attesi, il che desta preoccupazione riguardo alla potenza offensiva dell'attuale Nazionale campione del mondo. Contro Capo Verde, il talento puro di Messi e il contributo dei due difensori centrali – Lisandro Martínez con i piedi e Cuti Romero con la testa – sono stati i più efficaci. Il resto dei giocatori d'attacco, a parte il numero dieci argentino, è stato praticamente invisibile. Il vero problema si presenterà contro un avversario più forte, almeno sulla carta".

(Fonte: AS)