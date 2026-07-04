Mondiali, Francia-Paraguay a rischio rinvio a causa maltempo

Farà molto caldo a Filadelfia, durante la partita sono attesi in media 37 gradi e c'è il rischio che arrivi un temporale

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 luglio - 19:59

Potrebbe prolungarsi a lungo la partita tra Francia e Paraguay valida per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA. La gara si giocherà a Filadelfia quando a Parigi e in Italia saranno le 23 e da quanto scrivono i media francesi potrebbe essere ancora una lunga notte per i tifosi francesi.

Come era successo per la gara con l'Iraq, che era stata interrotta per due ore, potrebbero scoppiare temporali anche questa volta e si potrebbe arrivare quindi anche stavolta ad una sospensione del match. Della gara non farà parte Thuramche non è riuscito a recuperare per infortunio.

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Di sicuro fa molto caldo, si parla di una temperatura di 37 gradi per tutta la durate dell'incontro e secondo le ultime previsioni anche l'umidità potrebbe essere molto alta e il tasso aumenterà tra i 36% e il 72% durante la gara. Il rischio di temporali è molto concreto e i primi temporali sono previsti nel giro di qualche ora. L'ultima volta era successo appunto con l'Iraq e la partita era finita, dopo due ore di pausa, alle 3 del mattino.

(Fonte: Rmc Sport)