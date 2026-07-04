Occhi puntati sulla Nazionale di Scaloni che nelle scorse ore ha battuto Capo Verde e conquistato agli ottavi dei Mondiali

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 luglio 2026 (modifica il 4 luglio 2026 | 21:32)

L'Argentina ha giocato nella notte italiana e ha battuto, ai supplementari contro le attese, Capo Verde tre a due. Occhi puntati su Messie sull'attacco che lo circonda quindi Lautaro Martinez che è sceso in campo da titolare e Alvarez che invece non è ancora riuscito finora a brillare complice un infortunio che lo ha messo ko.

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In Spagna parlano proprio dell'attacco di Scaloni e in particolare si soffermano sul calciatore dell'AM che è in orbita Barcellona. "Julian Alvarez sta attraversando un periodo difficile con la nazionale argentina, mentre il suo nome viene accostato al Barcellona . L'attaccante dell'Atlético Madrid non sta rendendo come previsto ai Mondiali e, all'interno della nazionale, cresce la convinzione che LautaroMartínez stia meglio. Messi, in quanto leader della squadra, sembra essere irremovibile sul fatto che chi è in forma migliore debba giocare. E quel giocatore è l' Interista", scrive il sito El Nacional rivelando quello che sembra un retroscena sul pensiero del numero 10 argentino.

"Il problema di Julian non è la sua intensità di gioco. Pressa, si muove, si allarga e crea spazi, ma gli manca il fiuto del gol che contraddistingue un vero numero nove. Lautaro , d'altro canto, viene da una stagione più produttiva e offre una maggiore presenza in area di rigore. Per una squadra che si affida molto a Messi , scegliere l'attaccante più efficace è fondamentale. La bilancia in questo momento pesa a favore del giocatore dell'Inter che è il più abile a mettere alle strette i difensori centrali, nel proteggere palla e creare pericoli. Inoltre, la sua intesa con Messi permette al 10 di ricevere la palla più liberamente perché l'attaccante nerazzurro occupa l'area di rigore e costringe la difesa avversaria ad indietraggiare", spiega lo stesso portale.

"Nelle gare punto a punto - spiega ancora El Nacional - Lautaro offre quel qualcosa in più: capacità realizzativa, abilità nel gioco aereo e una costante minaccia in prossimità del dischetto del rigore. Questa differenza spiega perché alcuni nello spogliatoio pensano che debba essere titolare nelle qualificazioni. Qualcuno potrebbe sollevare dubbi sull'approdo di Julian al Barcellona, un club che lotta sempre per tutto, anche dato il costo del suo cartellino. Ma al momento chi è più in forma gioca e Lautaro è in uno stato di forma migliore. Julian ha talento innegabile ed ha margini di miglioramento. Dovrà trovare qualche gol se vorrà giustificare l'investimento che vuole fare il Barcellona dato che è proprio la sua vena realizzativa che lo rende uno degli attaccanti più ambiti d'Europa".

(Fonte: elnacional.cat/es)