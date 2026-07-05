Un turno di squalifica, ma con la condizionale. E' questa l'inedita decisione della Disciplinare della Fifa per Folarin Balogun, attaccante degli Usa espulso con un rosso diretto nei sedicesimi vinti contro la Bosnia.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 nazionali Mondiali, scoppia lo scandalo Balogun: incredibile decisione della FIFA, mai vista prima
nazionali
Mondiali, scoppia lo scandalo Balogun: incredibile decisione della FIFA, mai vista prima
Un turno di squalifica, ma con la condizionale. E' questa l'inedita decisione della Disciplinare della Fifa per Folarin Balogun
La sanzione, fa sapere la Fifa, é sospesa per un anno di prova, e così di fatto Balogun é disponibile per l'ottavo di finale contro il Belgio, a Seattle nella notte di martedì prossimo
© RIPRODUZIONE RISERVATA