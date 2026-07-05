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fcinter1908 nazionali Mondiali, scoppia lo scandalo Balogun: incredibile decisione della FIFA, mai vista prima

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Mondiali, scoppia lo scandalo Balogun: incredibile decisione della FIFA, mai vista prima

Mondiali, scoppia lo scandalo Balogun: incredibile decisione della FIFA, mai vista prima - immagine 1
Un turno di squalifica, ma con la condizionale. E' questa l'inedita decisione della Disciplinare della Fifa per Folarin Balogun
Daniele Mari Direttore 

Un turno di squalifica, ma con la condizionale. E' questa l'inedita decisione della Disciplinare della Fifa per Folarin Balogun, attaccante degli Usa espulso con un rosso diretto nei sedicesimi vinti contro la Bosnia.

La sanzione, fa sapere la Fifa, é sospesa per un anno di prova, e così di fatto Balogun é disponibile per l'ottavo di finale contro il Belgio, a Seattle nella notte di martedì prossimo

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