«Ringrazio e chiedo scusa ai tifosi e al nostro Paese perché hanno dato tutto il supporto. Sono orgoglioso della nostra squadra, abbiamo altri tornei davanti a noi». Così Hakan Calhanoglu a margine della gara contro il Paraguay persa una a zero e che ha eliminato dal Mondiale la sua Turchia ha parlato ai microfoni di Skysport.

Abbiamo già parlato negli spogliatoi. Negli ultimi due-tre anni siamo cresciuti tantissimo e siamo arrivati ad un livello alto. Però è stata la nostra prima esperienza. Pure per me. È stato bello essere qua. Volevamo di più: abbiamo provato ma siamo stati sfortunati. Ci è mancato il gol che magari avrebbe cambiato la partita. Loro hanno vinto con un tiro e noi dobbiamo guardare avanti. Ringrazio tutti i tifosi, il nostro Paese e chiedo anche scusa perché loro hanno dato tutto il loro supporto. Noi dobbiamo guardare avanti e crescere fin da subito.