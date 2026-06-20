«Ringrazio e chiedo scusa ai tifosi e al nostro Paese perché hanno dato tutto il supporto. Sono orgoglioso della nostra squadra, abbiamo altri tornei davanti a noi». Così Hakan Calhanoglu a margine della gara contro il Paraguay persa una a zero e che ha eliminato dal Mondiale la sua Turchia ha parlato ai microfoni di Skysport.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 nazionali Calhanoglu: “Chiedo scusa alla Turchia. Out dal Mondiale ma guardiamo avanti”
nazionali
Calhanoglu: “Chiedo scusa alla Turchia. Out dal Mondiale ma guardiamo avanti”
Il giocatore nerazzurro, da capitano della Turchia, ha parlato anche ai microfoni di Sky dopo l'eliminazione dalla Coppa del Mondo
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
-Un pensiero per Montella e i tuoi compagni?
Abbiamo già parlato negli spogliatoi. Negli ultimi due-tre anni siamo cresciuti tantissimo e siamo arrivati ad un livello alto. Però è stata la nostra prima esperienza. Pure per me. È stato bello essere qua. Volevamo di più: abbiamo provato ma siamo stati sfortunati. Ci è mancato il gol che magari avrebbe cambiato la partita. Loro hanno vinto con un tiro e noi dobbiamo guardare avanti. Ringrazio tutti i tifosi, il nostro Paese e chiedo anche scusa perché loro hanno dato tutto il loro supporto. Noi dobbiamo guardare avanti e crescere fin da subito.
(F0nte: Skysport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA