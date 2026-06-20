FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 nazionali Calhanoglu: “Chiedo scusa alla Turchia. Out dal Mondiale ma guardiamo avanti”

nazionali

Calhanoglu: “Chiedo scusa alla Turchia. Out dal Mondiale ma guardiamo avanti”

Calhanoglu: “Chiedo scusa alla Turchia. Out dal Mondiale ma guardiamo avanti” - immagine 1
Il giocatore nerazzurro, da capitano della Turchia, ha parlato anche ai microfoni di Sky dopo l'eliminazione dalla Coppa del Mondo
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Ringrazio e chiedo scusa ai tifosi e al nostro Paese perché hanno dato tutto il supporto. Sono orgoglioso della nostra squadra, abbiamo altri tornei davanti a noi». Così Hakan Calhanoglu a margine della gara contro il Paraguay persa una a zero e che ha eliminato dal Mondiale la sua Turchia ha parlato ai microfoni di Skysport.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Calhanoglu: “Chiedo scusa alla Turchia. Out dal Mondiale ma guardiamo avanti”- immagine 2

-Un pensiero per Montella e i tuoi compagni? 

Abbiamo già parlato negli spogliatoi. Negli ultimi due-tre anni siamo cresciuti tantissimo e siamo arrivati ad un livello alto. Però è stata la nostra prima esperienza. Pure per me. È stato bello essere qua. Volevamo di più: abbiamo provato ma siamo stati sfortunati. Ci è mancato il gol che magari avrebbe cambiato la partita. Loro hanno vinto con un tiro e noi dobbiamo guardare avanti. Ringrazio tutti i tifosi, il nostro Paese e chiedo anche scusa perché loro hanno dato tutto il loro supporto. Noi dobbiamo guardare avanti e crescere fin da subito. 

(F0nte: Skysport)

Leggi anche
Calhanoglu: “Doloroso uscire così dal Mondiale. Forse è l’ultimo che gioco...
Mondiali, la Turchia di Calhanoglu è già eliminata: KO 1-0 col Paraguay, Montella fuori

© RIPRODUZIONE RISERVATA