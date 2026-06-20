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Mondiali, la Turchia di Calhanoglu è già eliminata: KO 1-0 col Paraguay, Montella fuori
La Turchia di Hakan Calhanoglu è già fuori dai Mondiali 2026. Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Australia per 2-0, arriva il secondo K.O che certifica l’eliminazione della nazionale guidata da Vincenzo Montella, nonostante la superiorità numerica per tutto il secondo tempo.
Il Paraguay passa subito in vantaggio con Galarza, a segno al 2’. Poi, al termine del primo tempo, la prima espulsione per mano sulla bocca, come prevede il nuovo regolamento: cartellino rosso per il paraguaiano Almiron, che si è coperto la bocca con una mano mentre parlava con un avversario. Una nuova norma introdotta in questi mondiali per contrastare il razzismo. Sterili gli attacchi della Turchia, che non è riuscita a trovare il gol del pareggio.
Nel Gruppo D, Stati Uniti padroni di casa già alla fase a eliminazione diretta grazie alle vittorie contro Australia e Paraguay, che si giocano il passaggio del turno nell’ultimo match, lo scontro diretto.
Per Hakan Calhanoglu 90 minuti in campo: il centrocampista dell’Inter ha disputato tutta la gara del Levi's Stadium di Santa Clara.
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