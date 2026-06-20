Il centrocampista nerazzurro ha parlato con i media turchi dell'eliminazione della sua Turchia dalla Coppa del Mondo dopo la sconfitta con il Paraguay

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 giugno 2026 (modifica il 20 giugno 2026 | 12:14)

La sconfitta contro il Paraguay per uno a zero nella seconda partita della fase a girone dei Mondiali ha eliminato di fatto la Turchia di Montella che aveva perso anche la partita all'esordio e rende inutile la gara contro gli States. Hakan Calhanoglu, a fine gara, era dispiaciutissimo proprio come tutti i suoi compagni e ha parlato, da capitano, ai microfoni dei media turchi.

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«È difficile parlare in questo momento. È troppo doloroso. Abbiamo provato a fare di tutto in entrambe le partite. Abbiamo tirato in porta tante volte ma non ha funzionato. Ci abbiamo provato, ma non siamo riusciti a ottenere la vittoria. È stata pura sfortuna. Loro, invece, hanno segnato al primo tiro. Siamo tutti tristi e devastati. Ci abbiamo provato, ma non è servito a nulla. È stata un'esperienza dolorosa per tutti noi», ha detto il centrocampista dell'Inter.

«La nostra Nazionale è una squadra giovane e ci sono ancora tanti tornei davanti a tanti giocatori anche se per me questo forse sarà l'ultimo Mondiale. Dobbiamo comunque essere orgogliosi di noi stessi perché arrivare a questo Mondiale non è state facile. L'eliminazione è dura da accettare. Il calcio a volte è crudele. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza. Ancora una volta abbiamo perso la partita prendendo gol da un singolo tiro», ha concluso Calha.

(Fonte: zamin.uz/tr - hurriyet.com.tr)