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fcinter1908 nazionali Mondiale 2026, Stati Uniti-Australia 2-0: vittoria che vale i sedicesimi di finale
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Mondiale 2026, Stati Uniti-Australia 2-0: vittoria che vale i sedicesimi di finale
I padroni di casa regolano i Socceroos con due reti nel primo tempo e conquistano il pass per la fase a eliminazione diretta
Seconda vittoria in due partite per gli Stati Uniti, che battono 2-o l'Australia e conquistano il pass per i sedicesimi di finale. I padroni di casa passano in vantaggio dopo 11 minuti grazie all'autorete Burgees, che interviene goffamente sul cross dalla sinistra di Balogun. Al 43' arriva il raddoppio con Freeman.
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