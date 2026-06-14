Il commento del ct italiano, che guida la Nazionale turca, dopo la sconfitta contro l'Australia

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 giugno 2026 (modifica il 14 giugno 2026 | 14:46)

Vincenzo Montella, dopo la partita contro l'Australia persa due a zero, ha parlato della sconfitta e della sua strategia e ha risposto ad una domanda sull'idea di mandare in campo altri centrocampisti nonostante la Turchia stesse perdendo.

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«Secondo le nostre valutazioni, dovevamo impedire i contropiedi. L'avversario attaccava molto velocemente, quindi abbiamo fatto quella mossa. Arda e Hakan non giocavano 90 minuti da molto tempo. Avevamo bisogno di affiancare loro giocatori più energici. Abbiamo provato diverse combinazioni. Abbiamo tirato in porta tante volte. Purtroppo, questo è il calcio: se non entra, la partita può finire male. Abbiamo tirato 30 volte. Abbiamo ancora tempo. Faremo del nostro meglio per raggiungere il nostro obiettivo che è qualificarci», ha sottolineato.

Invece sull'avversario ha detto: «Questa è esattamente la strategia che mi aspettavo dall'Australia, una squadra difensiva che gioca bassa. Sapevamo che avrebbero attaccato in contropiede, e così è stato, hanno giocato bene. È importante trovare un equilibrio; il risultato è deludente, ma dovrebbe influenzare positivamente le nostre valutazioni future. Non dobbiamo assolutamente perdere la calma e la fiducia».

(Fonte: Be In Sport)