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fcinter1908 nazionali Akanji: “Pari col Qatar? Possiamo migliorare e passare il turno. Con la Bosnia…”

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Akanji: “Pari col Qatar? Possiamo migliorare e passare il turno. Con la Bosnia…”

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Il calciatore dell'Inter ha parlato del pareggio della Svizzera nella gara di esordio dei Mondiali
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Uno a uno contro il Qatar alla partita d'esordio dei Mondiali e in Svizzera si parla di delusione. Manuel Akanji, difensore dell'Inter impegnato al Mondiale con la Nazionale elvetica, ha parlato ai microfoni dei giornalisti e si è soffermato proprio su cosa non è andato.

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Getty Images

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«La cosa positiva è che è successo nella prima partita del girone. Abbiamo ancora due partite da giocare e possiamo persino qualificarci come una delle otto migliori terze classificate. È così che si va avanti, ma non è questo il nostro obiettivo. Vogliamo chiaramente passare il turno prima di tutto e credo che possiamo farcela», ha detto il difensore.

«La Bosnia è ancora più compatta in difesa rispetto al Qatar. Fanno davvero di tutto per difendere la propria porta. Ovviamente dobbiamo essere preparati a questo», ha aggiunto sulla prossima rivali ai gironi, la squadra che ha eliminato l'Italia dai Mondiali nei playoff di marzo.

(Fonte: 20min.ch)

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