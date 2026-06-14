Il calciatore dell'Inter ha parlato del pareggio della Svizzera nella gara di esordio dei Mondiali

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 giugno 2026 (modifica il 14 giugno 2026 | 14:32)

Uno a uno contro il Qatar alla partita d'esordio dei Mondiali e in Svizzera si parla di delusione. Manuel Akanji, difensore dell'Inter impegnato al Mondiale con la Nazionale elvetica, ha parlato ai microfoni dei giornalisti e si è soffermato proprio su cosa non è andato.

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«La cosa positiva è che è successo nella prima partita del girone. Abbiamo ancora due partite da giocare e possiamo persino qualificarci come una delle otto migliori terze classificate. È così che si va avanti, ma non è questo il nostro obiettivo. Vogliamo chiaramente passare il turno prima di tutto e credo che possiamo farcela», ha detto il difensore.

«La Bosnia è ancora più compatta in difesa rispetto al Qatar. Fanno davvero di tutto per difendere la propria porta. Ovviamente dobbiamo essere preparati a questo», ha aggiunto sulla prossima rivali ai gironi, la squadra che ha eliminato l'Italia dai Mondiali nei playoff di marzo.

(Fonte: 20min.ch)