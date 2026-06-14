La Gazzetta dello Sport racconta un retroscena che lega l'Inter a Balogun, autore di 2 gol all'esordio al Mondiale con gli USA

Matteo Pifferi Redattore 14 giugno 2026 (modifica il 14 giugno 2026 | 12:32)

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Gli USA hanno iniziato il Mondiale 2026 nel migliore dei modi, vincendo con un un confortante 4-1 contro il Paraguay. Il migliore in campo e trascinatore della squadra è stato Folarin Balogun, attaccante classe 2001 in forza al Monaco.

Per i tifosi dell'Inter non è assolutamente un nome nuovo, anche perché i nerazzurri sono stati ad un passo dal prenderlo tre anni fa. Ecco cosa racconta La Gazzetta dello Sport:

"L’Inter del 2023, con le vene aperte dopo la finale di Istanbul e in preda alle paturnie di Lukaku, c’era andata vicino, poi il Monaco mise sul tavolo dei Gunners 30 milioni cash. È curioso il fatto che gli Stati Uniti bramassero un centravanti con la stessa fame dei cercatori d’oro nel vecchio West e l’abbiano trovato a casa dell’antico colonizzatore. Balogun, nuovo eroe d’America dopo il boom nell’esordio, è un vero londoner con accento cockney.

In realtà, questa punta esperta d’arte varia d’attacco è un cittadino del mondo, per via delle origini nigeriane dei genitori che si aggiungono al resto: appartiene a tre Stati e tre Continenti, ma dopo tanto penare ha finalmente avuto la meritata vetrina con la Nazionale che ha eletto"