Il giornalista ha parlato della decisione di Malagò di affidare la Nazionale all'ex dirigente del Milan e ha parlato del prossimo ct

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 05:02)

Paolo Condò, su Skysportha detto la sua sull'arrivo a capo dell'Italia del duo Maldini-Leonardo e in particolare si è soffermato su chi potrebbe essere il nuovo ct dell'Italia. I nomi che si fanno da tempo sono quelli di Conte e Mancini. Per il giornalista c'è un altro nome a cui l'arrivo di Maldini potrebbe portare.

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«Questo triumvirato Malagò-Maldini-Leonardo mi fa pensare a possibili sorprese rispetto ai nomi che stiamo facendo da molto tempo. È chiaro che c'è la suggestione Pioli chiamato da Maldini al Milan insieme a Boban e che è riuscito a riportare il club rossonero in CL e addirittura a vincere uno scudetto e fu una grande impresa perché il Milan non era la squadra più forte. Il fatto che lui sia libero mi fa pensare che possa essere una delle strade che verranno percorse», ha detto il giornalista.

«Il nome di Conte resta quello più appetibile ed importante. E il fatto che anche Maldini abbia accettato potrebbe convincere Conte a fare due cose: imbarcarsi nell'avventura e prendersi seriamente il compito di fare mestiere per 4 anni e non 2 come fa sempre. Ha vinto lo Scudetto con Juve, Napoli e Inter e ha vinto con il Chelsea. Aveva lasciato l'Italia alla fine di un Europeo in lacrime e fu una grande impresa perché per me la Nazionale del 2016 è in assoluto la più scarsa che io abbia mai visto. Ma Conte riuscì a battere la Spagna e ad arrendersi ai rigore ai quarti contro la Germania. Quella è stata un'impresa. Conte potrebbe sentire la grande missione di rilanciare il calcio italiano», ha aggiunto sull'ex allenatore del Napoli.

(Fonte: SS24)