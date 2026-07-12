"Inizia un nuovo ciclo per la Nazionale, Maldini nuovo dt dell'Italia e si riparte quindi da lui dopo diversi anni di concentramento. Tante le proposte e ha aspettato quella giusta: si ripartirà da lui con la sorpresa di Leonardo che ha già annunciato l'incarico. Tutto firmato per un contratto di 4 anni. Riparte quindi tutto da loro, un contratto che andrà dalla Nations League passando per Europeo e quindi Mondiale per far ripartire l'Italia". Così Fabrizio Romano su DAZN ha parlato del progetto di Malagò per l'Italia e dell'annuncio del neo presidente della FIGC sugli uomini a cui ha affidato la Nazionale azzurra reduce dalla mancata qualificazione ai Mondiali per la terza volta.

Cominceranno i colloqui diretti anche con Maldini e Leonardo. Finora l'idea più forte di Malagò è quella che porta a Mancini. Il nome di Conte all'interno è stato fatto ma senza un approccio diretto. Mancini si è messo già a disposizione, ha risolto il contratto con l'Al-Sadd, è rientrato dal Qatar ed è a disposizione, pronto ad accettare la panchina dell'Italia a qualunque condizione. Anche Conte è interessato se si dovesse scegliere lui. Questi sono i due nomi principali.