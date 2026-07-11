Argentina-Svizzera, l’Inter abbraccia Akanji e Lautaro: “Notte da nerazzurri”

I due calciatori nerazzurri si sfideranno questa notte nei quarti di finale del Mondiale

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 23:46)

In queste ore in Argentina spiegavano chi è il difensore della Svizzera che affronterà il compagno e capitano dell'Inter Lautaro Martinez nella gara che si giocherà quando stanotte in Italia saranno le tre.

Akanji, che per i sostenitori interisti non ha bisogno di presentazioni, con la sua Nazionale, sfiderà i Campioni del Mondo in carica nei quarti di finale della Coppa del Mondo.

Il difensore è certo del posto da titolare. Lautaroè ancora in dubbio con Alvarez per alcune fonti favorito sul nerazzurro. Per altre fonti invece sarà il capitano a partire dal primo minuto. Un dualismo tattico che continua per l'Argentina di Scaloni.

Queste dovrebbero essere le scelte dei due ct, Scaloni e Yakin.

ARGENTINA: E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez. All: Scaloni.

SVIZZERA: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas. All. Yakin

Il club nerazzurro, dal canto suo, osserverà da lontano i due suoi giocatori. E con un post la società ha mandato il suo in bocca al lupo ideale a entrambi: "Una notte per nerazzurri", ha scritto il club su Instagram dove è stata postata la foto di Akanji e Lautaro stretti insieme in un abbraccio.