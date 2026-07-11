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fcinter1908 nazionali Argentina-Svizzera, l’Inter abbraccia Akanji e Lautaro: “Notte da nerazzurri”

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Argentina-Svizzera, l’Inter abbraccia Akanji e Lautaro: “Notte da nerazzurri”

Argentina-Svizzera, l’Inter abbraccia Akanji e Lautaro: “Notte da nerazzurri” - immagine 1
I due calciatori nerazzurri si sfideranno questa notte nei quarti di finale del Mondiale
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

In queste ore in Argentina spiegavano chi è il difensore della Svizzera che affronterà il compagno e capitano dell'Inter Lautaro Martinez nella gara che si giocherà quando stanotte in Italia saranno le tre.

Argentina-Svizzera, l’Inter abbraccia Akanji e Lautaro: “Notte da nerazzurri”- immagine 2
Getty Images

Akanji, che per i sostenitori interisti non ha bisogno di presentazioni, con la sua Nazionale, sfiderà i Campioni del Mondo in carica nei quarti di finale della Coppa del Mondo.

Il difensore è certo del posto da titolare. Lautaroè ancora in dubbio con Alvarez per alcune fonti favorito sul nerazzurro. Per altre fonti invece sarà il capitano a partire dal primo minuto. Un dualismo tattico che continua per l'Argentina di Scaloni.

Argentina-Svizzera, l’Inter abbraccia Akanji e Lautaro: “Notte da nerazzurri”- immagine 3
Dal profilo Instagram di Lautaro Martinez

Queste dovrebbero essere le scelte dei due ct, Scaloni e Yakin.

ARGENTINA: E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez. All: Scaloni.

SVIZZERA: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas. All. Yakin

Il club nerazzurro, dal canto suo, osserverà da lontano i due suoi giocatori. E con un post la società ha mandato il suo in bocca al lupo ideale a entrambi: "Una notte per nerazzurri", ha scritto il club su Instagram dove è stata postata la foto di Akanji e Lautaro stretti insieme in un abbraccio.

 

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