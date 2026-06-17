«Ho diritto di voto e voterò Malagò il 22. Ma ci sono cose che non mi piacciono. Innanzitutto riprendere Mancini. Dovevamo fare una cosa pulita e trasparente, togliere da ogni imbarazzo Italia e Federazione, circoli, circoletti, amici, amici romani, Mancini è l'emblema di questo». Così Michele Criscitiello su Sportitalia ha parlato del possibile approdo, con l'elezione di Malagò a presidente del Coni, di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia.
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fcinter1908 nazionali Criscitiello: “Voterò Malagò, ma Mancini ha tradito Gravina e non deve tornare”
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Criscitiello: “Voterò Malagò, ma Mancini ha tradito Gravina e non deve tornare”
Il direttore di SI ha detto la sua sulla possibile decisione di Malagò di riaffidare all'ex allenatore nerazzurro la panchina dell'Italia
Sarebbe un ritorno per l'ex allenatore dell'Inter che ha lasciato il ruolo dopo aver condotto l'Italia a vincere l'Europeo nel 2021.
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«Mancini è quello che anni fa ha tradito Gravina, e noi lo abbiamo attaccato l'ex presidente della FIGC, per 30 mln di euro. Non deve tornare a Coverciano, non può dopo aver avuto in consegna le chiavi della Nazionale, dalla maggiore all'Under15. Un mese dopo se ne va perché arrivano i soldi dell'Arabia. Malagò lo rimette sulla panchina ma serviva trasparenza e novità, ripartiamo dal peggio», ha aggiunto il direttore di Si.
(Fonte: SI)
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