«Ho diritto di voto e voterò Malagò il 22. Ma ci sono cose che non mi piacciono. Innanzitutto riprendere Mancini. Dovevamo fare una cosa pulita e trasparente, togliere da ogni imbarazzo Italia e Federazione, circoli, circoletti, amici, amici romani, Mancini è l'emblema di questo». Così Michele Criscitiello su Sportitalia ha parlato del possibile approdo, con l'elezione di Malagò a presidente del Coni, di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia.

«Mancini è quello che anni fa ha tradito Gravina, e noi lo abbiamo attaccato l'ex presidente della FIGC, per 30 mln di euro. Non deve tornare a Coverciano, non può dopo aver avuto in consegna le chiavi della Nazionale, dalla maggiore all'Under15. Un mese dopo se ne va perché arrivano i soldi dell'Arabia. Malagò lo rimette sulla panchina ma serviva trasparenza e novità, ripartiamo dal peggio», ha aggiunto il direttore di Si.