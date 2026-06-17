Il ct ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della sua Francia nella gara di esordio ai Mondiali

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 giugno 2026 (modifica il 17 giugno 2026 | 00:53)

Didier Deschamps, dopo la vittoria contro il Senegal della sua Francia, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole del commissario tecnico francese: «La gara di Mbappéè cambiata al sessantesimo? Kylian è un fuoriclasse, può sbagliare ma può cambiare le partite su un colpo. I due gol che ha fatto oggi sono questo».

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«Ma abbiamo fatto un primo tempo timido, sbagliando cose sul piano tecnico. Ho cambiato la posizione di Olise (migliore in campo per la FIFA) e siamo riusciti ad avere più legame tra difesa e attacco. È sempre difficile vincere e il Senegal ha forza fisica, è una squadra chiusa che sa ripartire e non riuscivamo a ripartire bene. Per alcuni era la prima partita di un Mondiale: Doué per esempio, c'è tanto talento ma serve anche esperienza».

-Come mai hai deciso di convocare più attaccanti che centrocampisti?

Ora ci sono 26 giocatori e ho cinque centrocampisti e bastano per due posti perché stiamo usando quattro giocatori creativi, offensivi, che giocano in attacco e mi danno opzioni diverse. Non è facile. Ma non ho ritenuto di lasciare giocatori di qualità là davanti. A centrocampo penso che con cinque ci siamo.

(Fonte: DAZN)