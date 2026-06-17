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fcinter1908 nazionali Deschamps: “Vi spiego perché ho scelto di convocare più attaccanti che centrocampisti”

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Deschamps: “Vi spiego perché ho scelto di convocare più attaccanti che centrocampisti”

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Il ct ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della sua Francia nella gara di esordio ai Mondiali
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Didier Deschamps, dopo la vittoria contro il Senegal della sua Francia, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole del commissario tecnico francese: «La gara di Mbappéè cambiata al sessantesimo? Kylian è un fuoriclasse, può sbagliare ma può cambiare le partite su un colpo. I due gol che ha fatto oggi sono questo».

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«Ma abbiamo fatto un primo tempo timido, sbagliando cose sul piano tecnico. Ho cambiato la posizione di Olise (migliore in campo per la FIFA) e siamo riusciti ad avere più legame tra difesa e attacco. È sempre difficile vincere e il Senegal ha forza fisica, è una squadra chiusa che sa ripartire e non riuscivamo a ripartire bene. Per alcuni era la prima partita di un Mondiale: Doué per esempio, c'è tanto talento ma serve anche esperienza». 

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DAZN

-Come mai hai deciso di convocare più attaccanti che centrocampisti? 

Ora ci sono 26 giocatori e ho cinque centrocampisti e bastano per due posti perché stiamo usando quattro giocatori creativi, offensivi, che giocano in attacco e mi danno opzioni diverse. Non è facile. Ma non ho ritenuto di lasciare giocatori di qualità là davanti. A centrocampo penso che con cinque ci siamo. 

(Fonte: DAZN)

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