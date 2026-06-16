«Non credo che siamo già lanciati, ma è un bene cominciare al meglio la competizione. Tutti sanno che il Mondiale è unico e vogliono dare una bella immagine del proprio Paese». Mbappé ha parlato alla fine della partita della Francia contro il Senegal e si è soffermato anche sulle tante critiche che spesso gli vengono rivolte. L'attaccante del Real ha segnato la rete che ha aperto le marcature e ha anche segnato il gol del 3-1.