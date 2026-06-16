«Non credo che siamo già lanciati, ma è un bene cominciare al meglio la competizione. Tutti sanno che il Mondiale è unico e vogliono dare una bella immagine del proprio Paese». Mbappé ha parlato alla fine della partita della Francia contro il Senegal e si è soffermato anche sulle tante critiche che spesso gli vengono rivolte. L'attaccante del Real ha segnato la rete che ha aperto le marcature e ha anche segnato il gol del 3-1.
fcinter1908 nazionali Francia, Mbappé: “Vittoria? Nessuna vendetta. Se gioco per chi mi critica…”
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Francia, Mbappé: “Vittoria? Nessuna vendetta. Se gioco per chi mi critica…”
Il commento di Mbappé dopo la vittoria della Nazionale francese nella gara di esordio ai Mondiali contro il Senegal
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-Non vi hanno risparmiato le critice: vendetta personale?
Nessuna vendetta. Se gioco per chi mi critica dovrei giocare fino a 80 anni. Quindi no. Gioco per fare la storia del mio Paese e per assicurarmi di arrivare in finale e vincere la Coppa del Mondo. Il resto fa parte del mio personaggio e della mia carriera.
-È un sollievo comunque?
No, è la prima partita del girone e bisogna rimanere freddi e stoici, va tutto molto in fretta in un Mondiale. C'è già la partita con l'Iraq fra pochi giorni e dobbiamo vincere per qualificarci.
(Fonte: DAZN)
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