Anche la Francia si prepara all'esordio nella Coppa del Mondo (il 16 giugno alle 21). E Kylian Mbappé nelle scorse ore ha parlato dell'esordio e del trofeo: «Quello che voglio è tornare a casa con la Coppa del Mondo. Se non segno e vinciamo? Firmo con un pennarello indelebile e sarò il primo sugli Champs-Élysées», ha detto.

Poi ha parlato anche del ct della Nazionale francese, Didier Deschamps, al suo ultimo mese da ct della Francia. «È calmo, sorride. È cambiato molto, ora è più flessibile. Mi sorprende, ma dimostra la sua capacità di reinventarsi ogni volta. Ha visto arrivare una nuova generazione con comportamenti diversi, con modi diversi di vedere il calcio e la vita, e non si è mai lasciato sopraffare. Cercheremo di rendergli omaggio, e il modo migliore è vincere, perché lui ama vincere», ha detto l'attaccante del Real del suo allenatore che è stato accostato da alcune indiscrezioni alla panchina dell'Italia. E lui ci aveva pure scherzato su dicendo di aver fatto un ripasso di italiano.