Anche la Francia si prepara all'esordio nella Coppa del Mondo (il 16 giugno alle 21). E Kylian Mbappé nelle scorse ore ha parlato dell'esordio e del trofeo: «Quello che voglio è tornare a casa con la Coppa del Mondo. Se non segno e vinciamo? Firmo con un pennarello indelebile e sarò il primo sugli Champs-Élysées», ha detto.
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Mbappé: “Deschamps ct dell’Italia? Sarebbe terribile. Firmo col pennarello indelebile per…”
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Poi ha parlato anche del ct della Nazionale francese, Didier Deschamps, al suo ultimo mese da ct della Francia. «È calmo, sorride. È cambiato molto, ora è più flessibile. Mi sorprende, ma dimostra la sua capacità di reinventarsi ogni volta. Ha visto arrivare una nuova generazione con comportamenti diversi, con modi diversi di vedere il calcio e la vita, e non si è mai lasciato sopraffare. Cercheremo di rendergli omaggio, e il modo migliore è vincere, perché lui ama vincere», ha detto l'attaccante del Real del suo allenatore che è stato accostato da alcune indiscrezioni alla panchina dell'Italia. E lui ci aveva pure scherzato su dicendo di aver fatto un ripasso di italiano.
Mbappé spera, tuttavia, che questo sia davvero il suo "ultimo Mondiale". «Spero che non lo giochi più con un'altra Nazionale. Gli sto mettendo pressione, ho visto che si parlava dell'Italia, sarebbe terribile», ha concluso.
(Fonte: Le Parisien)
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