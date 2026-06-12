Quando in Italia saranno le 6 del 14 giugno l'interista scenderà in campo per affronterare con i suoi compagni la Nazionale di Popovic

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 giugno 2026 (modifica il 12 giugno 2026 | 17:16)

Il 14 giugno comincia l'avventura Mondiale del centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu (che di recente è stato al centro dell'interesse del Fenerbahce, il candidato a presidentee Safi aveva parlato di un accordo con il giocatore se avesse vinto lui le elezioni, ma le elezioni le ha vinte Yıldırım.ndr) che con la sua Turchia affronterà l'Australia di Popovic al BC Place di Vancouver, Canada, nella prima sfida del Gruppo D formato anche da States e Paraguay.

La Nazionale turca, guidata da Montella, ha strappato la qualificazione ai play-off, battendo Romania e Kosovo, dopo 24 anni di assenza dalla Coppa del Mondo.

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La gara - che vedrà tra i protagonisti anche Guler del Real e Yildiz della Juve - si giocherà domenica 14 giugno quando in Italia saranno le sei del mattino (e in Canada saranno le 21 del 13 giugno).

Come vederla

Se sei un abbonato DAZN Australia-Turchia sarà visibile in diretta streaming. La partita fa parte del calendario dei Mondiali 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Messico, Stati Uniti e Canada. Su DAZN sarà possibile seguire il match live e, secondo disponibilità editoriale, anche contenuti on demand, highlights e approfondimenti dedicati. La telecronaca della diretta sarà affidata ad Alessandro Iori.