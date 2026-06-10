"Il Brasile aspettava Estevão quasi come un messia, ma l'ala del Chelsea si è infortunata e addio Mondiale. Non c'erano dubbi che Ancelotti avrebbe puntato su Endrick, di proprietà del Real e reduce da un'ottima stagione in prestito al Lione, ma Carletto ha anche sfoderato la sorpresa Rayan, il più inatteso dei convocati. Rayan Vitor Simplício Rocha, figlio di ex difensore del Vasco da Gama dove lui stesso ha giocato fin da quando aveva sei anni, è sbarcato a gennaio in Premier, al Bournemouth, per 30 milioni di sterline nell'indifferenza generale (ma il prezzo avrebbe dovuto suggerire qualcosa) e in cinque mesi l'ha stregata con gol e assist. È mancino, può fare sia l'ala destra sia il centravanti, in certe movenze ricorda Adriano, è il tipico talento della nuova generazione, che vive di scatti e strappi, ripetendo giocate difficili a ritmi altissimi. Parte riserva, poi chissà", si legge.