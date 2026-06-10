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Vetrina Mondiali, 10 giovanissimi da seguire: ecco i nomi e uno ricorda… Adriano
Occhio a questi 10 nomi in vista dell'inizio dei Mondiali. Le stelle sono note a tutti ma massima attenzione ai giovani, che possono sfruttare questa vetrina per 'esplodere' e farci conoscersi di fronte al mondo intero. Ecco chi sono, dall'approfondimento del sito di Repubblica.
"Il Brasile aspettava Estevão quasi come un messia, ma l'ala del Chelsea si è infortunata e addio Mondiale. Non c'erano dubbi che Ancelotti avrebbe puntato su Endrick, di proprietà del Real e reduce da un'ottima stagione in prestito al Lione, ma Carletto ha anche sfoderato la sorpresa Rayan, il più inatteso dei convocati. Rayan Vitor Simplício Rocha, figlio di ex difensore del Vasco da Gama dove lui stesso ha giocato fin da quando aveva sei anni, è sbarcato a gennaio in Premier, al Bournemouth, per 30 milioni di sterline nell'indifferenza generale (ma il prezzo avrebbe dovuto suggerire qualcosa) e in cinque mesi l'ha stregata con gol e assist. È mancino, può fare sia l'ala destra sia il centravanti, in certe movenze ricorda Adriano, è il tipico talento della nuova generazione, che vive di scatti e strappi, ripetendo giocate difficili a ritmi altissimi. Parte riserva, poi chissà", si legge.
Ecco gli altri: Ayyoub Bouaddi (centrocampista del Marocco, gioca nel Lille, ha 18 anni); Gilberto Mora (trequartista/centrocampista del Messico, gioca nel Tijuana, ha 17 anni); Yan Diomande (attaccante della Costa d'Avorio, gioca nel Lipsia, ha 19 anni); Kerim Alajbegovic (esterno offensivo della Bosnia, gioca nel Salisburgo, ha 18 anni); Nico Paz (trequartista dell'Argentina, gioca nel Como, ha 21 anni); Johann Manzambi (centrocampista della Svizzera, gioca nel Friburgo, ha 20 anni); Can Uzun (attaccante della Turchia, gioca nell'Eintracht, ha 20 anni); Luka Vuskovic (difensore della Croazia, gioca nell'Amburgo, ha 19 anni); Ibrahim Maza (trequartista dell'Algeria, gioca nel Bayer Leverkusen, ha 20 anni).
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