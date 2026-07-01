La Nacion parla ancora del dualismo che il ct dell'Argentina dovrà risolvere in vista della partita dei sedicesimi contro Capo Verde

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 luglio 2026 (modifica il 2 luglio 2026 | 00:04)

In Argentina c'è ancora polemica sul dualismo Alvarez-Martinez. Juliane Lautaro Martinezsono al centro della disputa che dovrà risolvere il CT Scaloni: chi sarà titolare nella gara contro Capo Verde valida per i sedicesimi della Coppa del Mondo.

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Ne parla anche il quotidiano argentino La Nacion che spiega come il capitano dell'Inter sia stato titolare nelle tre vittorie della Nazionale nei gironi a discapito del calciatore dell'Atletico Madrid che è arrivato in America con un problema alla caviglia da risolvere.

"Julian deve dimostrare ancora perché è l'attaccante più ambito del mercato", scrive il quotidiano. Il dubbio anche questa volta è chi sarà il 9 accanto a Messi nella prossima gara dell'Argentina. Finora nessuno dei due - spiega LN - si è contraddistinto particolarmente, ma Lautaro contro la Giordania "ha spezzato la sua maledizione del gol ai Mondiali, trasformando su rigore il suo primo gol in nove partite del torneo".

«Non abbiamo dubbi né su Lautaro né su Julián. Un gol è sempre benvenuto, ma loro fanno un lavoro incredibile. Lautaro sta facendo un lavoro spettacolare, a prescindere dal fattoche segni o meno (...) Se segnano, tanto meglio per la squadra e per loro, ma siamo molto contenti», ha detto dei due giocatori il CT Scaloni.

Alvarez vive un momento particolarissimo perché ha dichiarato di voler lasciare l'Atletico e inseguire il suo sogno. Non ha detto quale, ma pare voglio proprio giocare con il Barcellona. Il club di Madrid non sembra intenzionato a cederlo se non a condizioni insostenibili per qualunque club.

"Nonostante le tensioni, Álvarez si dice fiducioso di riconquistare la fiducia di Scaloni, che valuterà anche altri due cambi nella sessione di allenamento a porte chiuse di mercoledì a Kansas City, prima di volare a Miami nel pomeriggio", spiega la Nacion.

Anche il quotidiano El Graficoparla della scelta di Scaloni rispetto all'uomo da affiancare a Messi. "Lautaro Martínez ha vinto il duello con Julián Álvarez e resterà nella formazione titolare per la quarta partita consecutiva. L'attaccante nerazzurro ha iniziato il Mondiale da titolare, dato che Alvarez non aveva ancora raggiunto la forma fisica ideale. Ci si aspettava che ad un certo punto il giocatore dell'Atlético Madrid sarebbe diventato il numero 9 dell'Argentina. Tuttavia, la sua prestazione contro la Giordania non è stata delle migliori. Quindi Lautaro ha buone possibilità di mantenere il suo posto da titolare contro Capo Verde", spiegano in Argentina.

(Fonte: La Nacion)