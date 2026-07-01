Nella notte italiana, il Messico si è qualificato agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio dopo aver sconfitto l'Ecuador per 2-0 allo Stadio Azteca di Città del Messico.
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fcinter1908 nazionali Mondiali, Messico agli ottavi: battuto l’Ecuador 2-0, ora Inghilterra o RD Congo
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Mondiali, Messico agli ottavi: battuto l’Ecuador 2-0, ora Inghilterra o RD Congo
I padroni di casa superano l'Ecuador e si qualificano agli ottavi: quarta vittoria su quattro partite disputate e zero gol subiti
Le reti di Julian Quinones e Raul Jimenez hanno assicurato la vittoria alla squadra di casa, che ora affronterà domenica nello stesso stadio la vincente tra Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra per un posto nei quarti di finale.
Dopo averlo fatto per la prima e unica volta nel 1986, El Tricolor è riuscito a superare il primo turno a eliminazione diretta anche nel terzo Mondiale da Paese organizzatore.
Per la squadra guidata dal CT Aguirre si tratta della quarta vittoria su quattro partite disputate, senza aver mai subito un gol.
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