I padroni di casa superano l'Ecuador e si qualificano agli ottavi: quarta vittoria su quattro partite disputate e zero gol subiti

Nella notte italiana, il Messico si è qualificato agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio dopo aver sconfitto l'Ecuador per 2-0 allo Stadio Azteca di Città del Messico.

Le reti di Julian Quinones e Raul Jimenez hanno assicurato la vittoria alla squadra di casa, che ora affronterà domenica nello stesso stadio la vincente tra Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra per un posto nei quarti di finale.